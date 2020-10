La propia actriz dio la noticia a través de su podcast ‘A Cuppa Happy’. Está con 17 semanas.

Joss Stone está embarazada de su primer hijo. La actriz ha confirmado que ella y su pareja Cody esperan un bebé juntos.

Hablando en su podcast A Cuppa Happy, dijo: “¿Adivina qué? ¡Yo también voy a tener un bebé! Estoy muy emocionada de hablar contigo [la influencer Ella Mills; su invitada] porque no conozco a muchas mujeres embarazadas. Estoy en la semana 17 y ya dejé de sentir molestias todo el tiempo “.

Y Joss admite que ya está “realmente aterrorizada” de dar a luz.

Ella agregó: “Me desperté en medio de la noche, al azar, y pensé, ‘Dios mío, estoy realmente asustada’. Me aterroricé mucho de tener que sacarlo”.

Joss permanece bastante callada sobre su vida amorosa, pero en 2016, cuando estaba saliendo con Si Chai, admitió que no tenía prisa por tener hijos en el corto plazo.

Cuando se le preguntó si se sentía melancólica, dijo: “Dios, no. Es algo hermoso si quieres tener hijos, pero no podría hacerlo ahora. Si los quiero y cuando los quiera, genial, lo intentaré. Pero ahora no. El mundo está superpoblado de todos modos, ninguno de nosotros necesita tener hijos “.