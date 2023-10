¿Juan de Dios Pantoja tiene un hijo con otra mujer?

Familiar de Kimberly Loaiza amenaza con soltar toda la sopa…

Según la revista Tvynovelas, una prima de Kimberly Loaiza, amenaza a Juan de Dios Pantoja con sacar a la luz las pruebas de que tiene un hijo con otra mujer. Los rumores empezaron después que la pareja supuestamente se separó, tras acusaciones de Loaiza de que él le fue infiel.

Ahora Cecia, prima de Kimberly, acusó en las redes sociales:

“Elimíname las cuentas que quieras pero eso no va hacer que yo me calle, seguiré hablando y te juro que si no me regresas mi Instagram en menos de una hora, voy a mostrar que tienes otro hijo, con videos que lo comprueban”, amenazó.

Tras la noticia, el cantante respondió: “No la embaracé, no se crean todo lo que están inventando!! Todos esos que dicen tener “fuentes” que le están revelando la “verdad” están mintiendo, es cuestión de tiempo para que vean que solo están inventando cosas para tener atención un rato”, se defendió Pantoja.

Todavía no se sabe qué está pasando en su entorno, pero de momento las cosas están que arden…