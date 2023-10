Juan José Origel está enamorado de alguien 46 años menor que él

El conductor de televisión afirmó que piensa mudarse a vivir a España…

Juan José Origel reveló en entrevista con Matilde Obregón, de Tvnotas, que está enamorado de una persona 46 años menor que él. El conductor, de 76 años, conoció a su pareja en su más reciente visita a España y ya están planeando su visita a México para conocer a su familia.

Pepillo dijo que está muy feliz con esta nueva relación y que no descarta la posibilidad de irse a vivir a España con el chico de 30 años, quien actualmente vive en Dubai.

El conductor ha mantenido su vida privada fuera del ojo público, pero en esta entrevista se sinceró sobre sus sentimientos.

«Yo cuando estoy enamorado lo hago público (…) ¿No te has enamorado para gritarlo a los cuatro vientos? Pues ahorita lo puedo gritar a los cuatro vientos (…) no es que esté enamorado, lo que pasa es que conocí a alguien en Madrid y me encantó sentir lo que hacia mil años que no sentía», se justificó.

«A ver qué pasa, pero estoy muy feliz, ni siquiera a mis hermanos les he dicho, no les he dicho porque necesito ir a León, necesito presentarlos, necesito decirles (…) Es como volver a vivir otra historia», señaló.