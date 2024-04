Juan Soler aclara si se casará con Paulina Mercado

La pareja sigue muy feliz en su relación…

El actor y conductor de televisión Juan Soler confirmó en entrevista que él y su novia Paulina Mercado decidieron no casarse, pero sí vivir juntos.

Durante plática en el programa ‘Hoy’ respecto de su relación con Mercado, él señaló:

“Sí, ya vivimos juntos. Fue una decisión muy importante en nuestras vidas, fue una decisión trascendental. Creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, unir mi vida a la de Paulina», comentó.

«No le hacemos daño a nadie, tenemos hechas nuestras vidas, somos personas trabajadoras, sabemos a dónde vamos, sabemos qué es lo que queremos, sabemos lo que es vivir solos, pero somos más felices viviendo juntos”, afirma.

Soler también descartó que contraiga matrimonio con Paulina:

“Ese anillo es un compromiso de vida, tiene por dentro grabado ‘por siempre para siempre’. No voy a permitir que ningún extraño, en este caso un juez, que no me conoce, me diga que estoy casado”, concluye.