Juan Soler revela que estuvo en depresión cuando Maki le pidió el divorcio

El actor argentino fue entrevistado por Mara Patricia Castañeda en donde hizo la revelación…

El actor Juan Soler confesó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que tocó fondo en la depresión cuando se divorció de su exesposa Maki.

El galán de telenovelas afirmó que fue uno de los momentos más dolorosos que le tocó vivir.

“Para mí fue un golpe muy fuerte. Estuve dos años deprimido donde fui un inservible, no produje nada, no aceptaba trabajos, no trabajaba y hacía un esfuerzo enorme cuando me tocaba ir a trabajar, fue un impasse bastante duro”, se sinceró.

Hasta la fecha la expareja no ha informado cual fue la verdadera razón de su separación, pero Soler reveló que la decisión de separarse partió de Maki.

“La explicación que viene del otro lado es que maduró de una forma diferente, que algo cambió en ella. Se lo respeto totalmente y ya, y se acabó”, concluyó.