Julián Figueroa habla de la relación que tiene con sus hermanos

El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian aclara cómo se lleva con José Manuel y con Juliana Figueroa.

Julián Figueroa reveló cómo está actualmente su relación con su medio hermano José Manuel Figueroa, y asegura que aunque no estén en comunicación, tampoco están peleados.

El hijo de Maribel Guardia comentó: “Nos llevamos bien, estuvimos hasta chillando. No es secreto que yo no soy el mejor amigo de José Manuel, pero es una persona que quiero, es mi hermano, y siempre que pueda darle un abrazo y compartir un momento con él lo voy a hacer”.

Julián también reveló que con su hermana Juliana se distanció, a pesar de que tenían muy buena relación: “Yo la tengo bloqueada(de las redes sociales). Eliminó a toda mi familia y a mí me dejó de seguir. Se me hizo raro porque ella y yo siempre fuimos muy cercanos”.

El cantante dijo que Juliana está molesta porque no ha recibido la herencia de su padre Joan Sebastian, pero hasta el momento nadie ha tomado posesión de nada, pues no hay testamento. “Lo que yo tengo de mi padre, él me lo dio en vida, así como ella, las propiedades que tiene en Estados Unidos mi padre se las heredó en vida. Ya en su momento nos tocará algo de la herencia”.