Julio Preciado se someterá a cirugía nuevamente el próximo año

Tras haber recibido un trasplante de riñón el año pasado, el cantante de banda ahora se colocará una banda gástrica.

Julio Preciado revela que a principios del 2021 entrará nuevamente al quirófano, esta vez será para ayudarlo a bajar de peso y afortunadamente no implica grandes riesgos.

El cantante comentó a la revista Tv y Novelas: “Mi doctor me acaba de comentar que sí me van a poner la banda gástrica, pero no es por vanidad sino por salud, le quitarán peso a mi cuerpo y así eliminar problemas cardíacos y de azúcar”.

“Si Dios quiere en enero. Lo bueno es que en una semana ya estás fuera”, dijo optimista Preciado, quien últimamente ha tenido algunos problemas de salud.

Después de su trasplante de riñón, Julio ha sido internado en el hospital en varias ocasiones por alteraciones cardíacas y pulmonares, pero afortunadamente se ha recuperado satisfactoriamente.

A pesar de la contingencia el intérprete de banda ha tenido actividad profesional, y recientemente amenizó una fiesta en Guadalajara, para una pareja que celebró sus bodas de plata.