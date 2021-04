Justin Bieber habla sobre su exgurú Carl Lentz

El pastor de la iglesia Hillsong yudó al artista en el pasado cuando se vio envuelto en varios problemas.

Finalmente Justin Bieber rompió el silencio sobre su ex pastor Carl Lentz, ex miembro de la Iglesia Hillsong de Nueva York, quien ayudó al artista en el pasado cuando se vio envuelto en varios problemas personales y abuso de sustancias.

Lentz fue despedido de la congregación debido a ‘fallas morales’ en su comportamiento y conducta, y ahora Bieber, quien alguna vez lo consideró su gurú, habló sobre él en una entrevista con la revista GQ.

Justin llegó a decir que los pastores no deben ser colocados en pedestales, porque pronto se vuelven famosos y la fama se les sube a la cabeza:

“Creo que muchos pastores se ponen en pedestales”, dijo, sin mencionar el nombre de Carl Lentz.

“Básicamente, la iglesia está rodeada de hombres, y el pastor, como, ‘este tipo tiene la mejor relación con Dios, que todos queremos y no podemos tener, porque no somos ese tipo’ … no, no es cierto. La verdad es que todo ser humano tiene el mismo acceso a Dios ”, asegura, aunque reconoce el importante papel que algunos de ellos tuvieron en su vida y trayectoria en los últimos años.

Bieber elogió a su actual pastor, Judah Smith, quien dirige la iglesia seguida por muchas celebridades, Churchome.

“Él pone nuestra relación en primer lugar”, dijo Bieber sobre Smith, y dijo que la relación de Smith con su propia familia ‘es fuerte’:

“Es algo con lo que siempre soñé, porque mi familia siempre ha estado rota”, dijo Bieber. “Toda mi vida tuve una familia rota. Por eso me atrajo una familia que cena junta, se ríe junta, platica”, justifica sobre su mudanza de Hillsong a Churchome.