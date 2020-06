Justin Timberlake habla de su paternidad

El artista compartió imágenes de su hijo Silas, sin mostrar nunca su rostro…

En el Día del Padre, celebrado el domingo pasado (21), Justin Timberlake usó su Instagram para hablar sobre su propia paternidad. Él es padre de Silas, su hijo de cinco años, con su esposa Jessica Biel.

En la publicación, el artista compartió imágenes del niño, sin mostrar nunca su rostro, y dijo que ellos están criando a Silas para ‘amar y respetar a todos’.

Timberlake, de 39 años, reflexionó sobre los valores que quiere transmitir a su hijo, sabiendo que se transmitirán de generación en generación, y agradeció a sus propios padres por las lecciones que le enseñaron.

“Los niños crecen para ser padres. Lo pienso mucho en estos días. Tratamos de enseñar a nuestros hijos a amar y respetar a todos. Le enseñamos que todos se crían de la misma manera y que nadie debe ser tratado de manera diferente solo por el color de su piel. Le enseñamos esto porque un día él seguirá enseñando lo mismo a sus hijos. Es un ciclo. Y ahora, mientras todos trabajamos para deshacer generaciones de discriminación que han afectado nuestro sistema y nuestras comunidades en todo el país, recuerdo hoy que las primeras lecciones comienzan en casa. Estoy agradecido con mi padre y mi madre por enseñarme estas lecciones desde el principio. Y por escucharme cuando tenía algo que decir, aunque ellos no hubiesen aprendido. Rezo para que mi hijo tenga esa misma humildad. Estoy agradecido por mi esposa, que me hizo padre y es mi persona / pareja / maestra / amiga favorita en todo esto. Estoy agradecido por mi hijo, que siempre me está enseñando de vuelta”, justificó. ⠀

⠀

Justin concluyó el mensaje diciendo: “Feliz Día del Padre a todos los padres. Bueno, les debemos a nuestros hijos e hijas estas lecciones en los lugares donde las puertas se cierran por la noche, espero que estén tan inspirados como yo a hacerlos LA VERDAD en los lugares donde se abren la misma puerta todas las mañanas y los enviamos a averiguar. Hay más que hacer. Y estamos hechos para esto. Después de todo, somos padres. Enviando mi amor a ti y a los tuyos”, señaló.