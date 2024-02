Justin Timberlake hará revelaciones polémicas a Oprah Winfrey

La conductora entrevistará al cantante, tras el libro de Britney Spears…

Oprah Winfrey y su equipo han estado detrás de Britney Spears desde que la cantante salió de la tutela en 2021, pero Britney nunca quiso hablar con la prensa, y mucho menos con Oprah, sobre sus días bajo la tutela de su padre.

Una fuente comentó que la cantante de 42 años todavía no se sentía cómodo sentándose con nadie y dando una entrevista.

Pero Oprah no se rinde. Y según ‘The Sun’, la famosa presentadora se acercó a Justin Timberlake para proponerle una entrevista donde él pueda desahogarse y contarlo todo. Y al parecer Justin aceptó.

Una fuente dijo que Timberlake, que acaba de lanzar una nueva canción, tiene muchas cosas en su pecho, desde que Britney lo expuso en su libro, y es por eso que está dispuesto a sentarse con Oprah.

«Justin realmente no está contento con cómo resultaron las cosas. Quería que su música hablara por sí sola, pero eso claramente no está sucediendo», le dijo la fuente a The Sun sobre cómo quiere usar la plática con Oprah para hablar públicamente sobre diferentes asuntos.

Molesto

Eso ocurre después que el cantante dijo a sus fans en su concierto «One Night Only» en el Irving Plaza de la ciudad de Nueva York el 31 de enero, donde celebró su 42 cumpleaños: «Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme con absolutamente nadie».

La fuente explicó: «Sus comentarios en el escenario simplemente agregaron más leña al fuego. La idea de charlar con alguien como Oprah Winfrey surgió hace meses y ahora está nuevamente en los planes. Realmente no quiere hacerlo, pero cuanto más aumenta la reacción, más cree que puede ser necesario.»

Justin llegó a los titulares en 2023 después de que Britney Spears revelara en sus memorias “La mujer en mí” que tuvo un aborto mientras estaban saliendo porque él “no quería ser padre” y “no estaba contento” con el embarazo.

Pero eso no fue todo lo que ella contó en el libro. Britney, que salió con Justin de 1999 a 2002, dijo en sus memorias que engañó a Justin «una vez» con el bailarín y coreógrafo Wade Robson, de 41 años. Pero explica que su aventura ocurrió sólo después de que se enterara que Justin la engañara con dos mujeres famosas.