Kanye West acusa a Kim Kardashian de exigirle examen anti-dr0gas

Los problemas entre Kim Kardashian y Kanye West están lejos de terminar. El rapero está furioso por no tener el control de la situación con respecto a su divorcio y la custodia de sus hijos, y esto tiene a Ye bastante enojado, según fuentes cercanas a él.

“Kanye está poniendo los asuntos de divorcio en un segundo plano. No eligió el divorcio y no le gusta que Kim básicamente esté ‘ganando’ hasta ahora en lo que respecta a los niños y la casa”.

West abordó la respuesta de Kim Kardashian en otra publicación de Instagram, alegando que le dijeron que se hiciera una prueba de dr0gas cuando llegó a la fiesta de cumpleaños de su hija en Chicago el mes pasado. Días después, afirmó que no pudo traer a sus cuatro hijos a su ciudad natal.

“Ayer Kim me acusó de golpearla”, escribió. “DÉJAME ENTENDER ESTO YO RUEGO PARA IR A LA FIESTA DE MIS HIJAS Y ME ACUSAN DE ESTAR DR0GADO, LUEGO JUGUÉ CON MI HIJO Y ME LLEVÉ MIS NOVELAS GRÁFICAS DE AKIRA Y ME ACUSAN DE ROBO”, explicó.

West continuó: “ESTAS IDEAS REALMENTE PUEDEN DETENER A ALGUIEN. ASÍ JUEGAN CON LA VIDA DE LOS NEGROS (…) YA NO ESTOY JUGANDO CON MIS NIÑOS NEGROS.”

En medio de la discusión, una segunda fuente dijo que Kris Jenner es “la única” en la familia que “tiene una relación” con el artista todavía: “Ella es la pacificadora cuando nadie más habla con él”, dijo la fuente.

Después de todos los comentarios y críticas hacia Kim, Kanye eliminó todas las publicaciones relacionadas con su pelea de Instagram.