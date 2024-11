Kanye West acusado de agresión s*xual durante grabación de videoclip

Modelo alega estrangulamiento y simulación de agresión s*xual por parte del artista en el set de filmación…

Jenn An, ex concursante de «America’s Next Top Model», ha presentado una demanda en la que acusa al rapero Kanye West de agresión sexual durante la grabación de un videoclip en 2010.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron durante el rodaje del video de la canción «In for the Kill» de La Roux, en el icónico Chelsea Hotel de Nueva York. West, quien participó en una versión remix de la canción, habría tomado el control de la producción y habría sometido a An a una serie de actos violentos y humillantes, todo bajo la justificación de que se trataba de «arte».

An relata que West la seleccionó de un grupo de modelos, la llevó a un sofá y comenzó a estrangularla, asfixiarla y simular actos sexuales forzados mientras gritaba que era «arte». La modelo afirma haber sufrido traumas psicológicos y físicos como consecuencia de estos hechos.

“Le metió varios dedos en la garganta, los movió continuamente hacia adentro y hacia afuera, y la amordazó… para emular el sexo oral forzado”, afirma la denuncia.

An afirma que luego “le costó respirar” y sintió como si se hubiera “desmayado”.