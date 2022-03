Kanye West critica una vez más a Kim Kardashian en las redes

El rapero criticó diciendo que la custodia siempre se inclina a la mamá…

Kanye West vuelve a atacar a Kim Kardashian en redes sociales al suplicarle a su ex, que deje de “antagonizar” con él al permitir que su hija de ocho años, North West, publique videos en TikTok.

El rapero se ha mostrado en desacuerdo una vez más con la presencia de la niña en la aplicación para mayores de 12 años y esta vez ha criticado un video de North como una ’emo girl’ filmado con su prima Penelope Disick.

“Les dije a todos antes sobre estas cosas de tik tok”, West, de 44 años, subtituló una publicación de Instagram el domingo, haciendo referencia al video del trío sincronizando los labios con la canción de Machine Gun Kelly.

“Ahora mi hija de 8 años aquí cantando que se enamoró de una chica emo. La izquierda no quiere que los padres no tengan nada que decir en la vida de nuestros hijos ”, continuó.

Posteriormente Kanye afirmó que platicó con Kim:

“Hola a todos, acabo de hablar por teléfono con Kim. Le dije que dejara de enemistarme con esto de TikTok. Dije nunca más”, comenzó. “Soy su padre y sé que no respetan a los padres y la idea de la familia [pero] dije que no permito que TikTok use a mi hija, que Disney la use. Tengo algo que decir.”, señaló, agregando: “No existe la custodia 50/50 en la sociedad actual. Siempre se inclina hacia la mamá”, criticó.

El rapero luego alegó en un tercer video que Kim impidió que North asistiera al evento de lanzamiento de “Donda 2” en Miami el mes pasado.

“Conseguí un vuelo para que todos mis hijos vinieran de Calabasas. Cuando el avión despegó, recibí un mensaje de texto de Kim que decía: ‘North no estará en el avión’. Ves, este es el tipo de cosas como la fiesta de cumpleaños de Chicago”, continuó, refiriéndose a la reciente fiesta de cumpleaños de su hija de cuatro años a la que afirmó que no fue invitado.