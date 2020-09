Kanye West ha gastado casi US$ 6 millones en campaña presidencial

El rapero se encuentra actualmente en medio de una campaña para instalarse en la Casa Blanca en las elecciones de noviembre.

Kanye West ya ha gastado casi $ 6 millones en su candidatura para convertirse en presidente de Estados Unidos.

El rapero de 43 años se encuentra actualmente en medio de una campaña para instalarse en la Casa Blanca, y el informe financiero de Kanye ha revelado las sumas deslumbrantes que está gastando en sus aspiraciones presidenciales.

Kanye ha desembolsado US$ 5,86 millones hasta ahora en su campaña, y la mayor parte de ese dinero se destina a consultores y honorarios, según un informe presentado ante la Comisión Federal de Elecciones.

La estrella del rap ha prestado a su campaña más de US$ 6.7 millones, y la única otra fuente de ingresos proviene de pequeñas donaciones de fanáticos.

Mientras tanto, Tyson Beckford insistió recientemente en que Kanye West “no está listo” para convertirse en presidente de Estados Unidos.

El actor cree que la ambición de Kanye está equivocada y, en cambio, ha alentado a la estrella del rap a ceñirse a lo que sabe.

Él dijo: “Aquí es donde siempre me meto en problemas porque digo la verdad. No sé qué está pasando, pero realmente se está metiendo en una taza de té que no está lista para él”.

“Trato de nunca hablar mal. Lo he visto a él y a su dama, [su esposa Kim Kardashian] hacer algunas cosas positivas, y desearía que se quedaran en eso. Esa vibra de gobernar un país, no es cosa fácil.”

Tyson cree que Estados Unidos debe elegir a la persona más capaz para el papel, en lugar de a la persona con el perfil más popular.

Explicó: “Es como, si te subes a un avión y no hay piloto y luego uno de los clientes dice, ‘Está bien, me levantaré y yo volaré’.

“¿Vas a desembarcar del avión o te vas a quedar en el avión y tomar este vuelo? No voy a subirme a un avión con un piloto … que no es piloto. Eso es una locura”.