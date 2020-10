Kanye West habla de episodios maníacos dolorosos

El rapero y candidato presidencial habló sobre sus episodios maníacos ​​y el impacto tanto para él como para su familia.

El rapero y candidato presidencial estadounidense Kanye West finalmente dio una declaración pública sobre sus episodios maníacos pasados, ​​y el impacto “desgarrador”, tanto para él como para su familia.

Durante su entrevista con Joe Rogan, Kanye abordó sus comentarios anteriores sobre el intento de aborto de su primera hija North y también admitió que Kim Kardashian tenía “las pastillas en la mano” mientras mantenía una conversación en ese momento.

Se citó a Kanye diciéndole al presentador del podcast: “Lloro cuando tengo un episodio maníaco y me desgarra el estómago. Ni siquiera me gusta decir en voz alta lo que dije en Carolina del Sur”.

“La idea de … estoy tratando de expresarlo de una manera que sea segura y proteja a mi familia. La gente vio este clip de mí llorando y algunas personas no sabían por qué estaba llorando “.

El rapero incluso admitió que se le llenaron los ojos de lágrimas por toda la situación. “Estaba llorando porque había una posibilidad, que no hicimos, Kim y yo no tendríamos la familia que tenemos hoy”.

El posible aborto de North no es el único asunto privado que Kanye reveló al mundo durante uno de sus arrebatos maníacos. En ese momento, West también admitió la posibilidad de que no estaría vivo hoy si no fuera por su madre quien le “salvó” la vida.

En ese momento, Kanye reveló esta lucha personal a un montón de seguidores en su mitin y fue citado diciendo: “Mi mamá me salvó la vida. Mi papá quería que fuera abortado … Mi mamá me salvó la vida, no habría existido Kanye West porque mi papá estaba demasiado ocupado “.