Kanye West no es tan rico como el mundo piensa

Según un nuevo informe de Forbes, las anteriores cifras publicadas por Bloomberg están “enormemente infladas”.

El patrimonio neto del rapero estadounidense Kanye West está en los titulares una vez más después de un informe reciente.

Según un informe de Forbes, es posible que el rapero se haya otorgado a sí mismo el título de “el hombre negro más rico del mundo”, pero las cifras están en gran medida “infladas”.

Bloomberg informó que el nuevo patrimonio neto de West estaba entre US$ 5.1 mil millones y US$ 6.6 mil millones a través de su marca Yeezy, que se decía que valía entre US$ 3.2 mil millones y US$ 4.7 mil millones. También se creía que estaba en posesión de US$ 122 millones en efectivo y acciones con US$ 110 millones de su catálogo de música y otros activos por valor de al menos US$ 1.7 mil millones.

Sin embargo, ahora Forbes afirma que las cifras están enormemente infladas, ya que recientemente afirmó que las cifras se basaban simplemente en especulaciones y no en lo que realmente posee.

La publicación corrigió que el patrimonio neto del rapero es de alrededor de US$ 1.8 mil millones, una gran disminución de la cifra que se informó inicialmente.

Esto se produjo poco después de que el sello del músico, Yeezy, se revalorizara en US$ 1.5 mil millones en lugar de la valoración anterior de US$ 3.2 mil millones a US$ 4.7 mil millones que tenía.

Según el informe de Forbes, el número de US$ 970 millones de la asociación de Yeezy y Gap es enormemente hipotético ya que su primera colaboración aún ni siquiera se ha lanzado.

Además, se afirmó que sus US$ 1.7 mil millones en activos también eran una cifra inmensamente inflada, ya que el número real no era más de US$ 160 millones.