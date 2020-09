Kanye West presume tener más dinero que Donald Trump

Según ha publicado la revista Forbes, West es la celebridad que más dinero ganó en los últimos 12 meses.

Kanye West ha sido nombrado la celebridad masculina con mayores ingresos de la revista Forbes, después de haber ganado US$180 millones durante el año pasado.

El cantante de The Stronger es seguido por el as del tenis Roger Federer y las estrellas del fútbol Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes ganaron poco más de US$ 100 millones cada uno.

La lista, que consta de cantantes, artistas, actores, atletas y personalidades de la televisión, también incluye a Tyler Perry en el puesto número cinco con US$97 millones, la estrella del baloncesto LeBron James, Howard Stern y Dwayne Johnson con US$87 millones.

La noticia llega horas después de que West se jactara de tener más dinero que el líder estadounidense Donald Trump durante una aparición en el podcast Cannon’s Class, de Nick Cannon.

Cuando la personalidad de la televisión le preguntó si su próxima candidatura a la presidencia había sido financiada por republicanos que “te pagan por hacer lo que estás haciendo para distraer”, West rechazó la charla haciendo referencia a su propia riqueza.

Él compartió: “Hermano, nadie puede pagarme. Tengo más dinero que Trump (sic) “.

El lunes, la cuñada de Kanye, Kylie Jenner, fue coronada como la reina rica del mundo de las celebridades con una fortuna de US$590 millones.

La esposa de Kanye, Kim Kardashian, también ocupó el séptimo lugar en la nueva lista de Forbes de mujeres famosas con mayores ingresos.