Kanye West responde a la petición de divorcio de Kim Kardashian

Kanye West finalmente respondió a la petición de divorcio de Kim Kardashian, cuando envió al tribunal con una solicitud de custodia legal y física conjunta de sus hijos.

Kim y Kanye, que comparten North, siete, Saint, cinco, Chicago, tres años y Psalm, 23 meses, juntos, decidieron a principios de este año tomar caminos separados y la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ solicitó el divorcio del rapero.

Según los informes, el rapero ahora presentó su propia respuesta a la presentación de Kim y solicitó la custodia legal y física conjunta de sus hijos.

Ambos están de acuerdo en que no es necesario que ninguno de los dos pague la manutención del cónyuge. La pareja también ha decidido pagar sus propios honorarios legales.

Mientras tanto, la madre de Kim, Kris Jenner, insistió anteriormente en que su familia se ha unido a Kim para ofrecer “apoyo” en medio de su divorcio y se están enfocando en asegurarse de que los hijos de Kim y Kanye sean felices.

Esto se da después de que se informó que Kim se está preparando para hacer una gran entrevista con la presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey, para hablar sobre su separación matrimonial, ya que siente que necesita enfrentarse al público.