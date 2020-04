Karla Panini dice que “Dios la perdonó”

La conductora de televisión responde a insultos y críticas recibidos en las redes sociales.

Karla Panini fue protagonista de la polémica luego de responder, a uno de sus detractores, quien relacionó la iniciativa #QuédateEnCasa, con la situación que la involucra con la fallecida Karla Luna.

“Quédate en casa, así como te quedaste con el esposo de tu amiga”, mencionó uno de sus haters a través de un mensaje directo a la cuenta de Instagram de la conductora.

Tras las fuertes críticas que ha recibido la conductora, se lleno de reproducciones un viejo video de la ocasión en que el hermano de Karla Luna la denunció en redes sociales ya que la conductora no le permitía tener contacto con las hijas de la comediante, según informa Multimedios.

“Déjame a mí pagar mis deudas, si me llega o no me llega el karma esa es mi vida. Ya Dios dirá mi futuro, no está en tu boca mi futuro. Dios dice y ya, nadie más”, dice en el clip que se volvió viral en redes. “Todos tenemos hasta acá, llenos de popo, de lodo, de suciedad, cuando llegamos a Dios, Dios nos lava”.

Además, en el video asegura que ninguna de las críticas la harán cambiar y que, por lo mismo, el “hate” no le afecta.

“Entonces brujeres… ¿vas a perder tu tiempo? (…) Ya no hay nada que me derrumbe, ya no hay nada”, agregó. “Las bendigo y los bendigo y perdón porque Dios me perdonó a mí”.