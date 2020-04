Karla Panini se defiende por críticas y burlas en las redes sociales

Panini reacciona a un meme que se ha hecho viral, que la critica por haberse quedado con el marido de su “amiga” Karla Luna.

Karla Panini ha sido el centro de atención en redes sociales, al ser víctima de críticas por su pasado con Karla Luna.

A la conductora le hicieron un meme que se volvió viral, “Quédate en casa, así como te quedaste con el esposo de tu amiga”, publicó un usuario.

Internautas pensaron que la conductora había cerrado su cuenta de Instagram debido a eso, pero salió a declarar que en realidad, los ataques no le afectan, si no que se encontraba en un proceso de verificación de su cuenta.

“Mi cuenta de Instagram no está cerrada, no está bloqueada, yo no la cerré. No había visto ese meme (…) me lo acaban de mandar, yo dije ‘eso qué’ (…) Hay muchas cosas de qué hablar que verdaderamente son importantes, no mi cuenta de Instagram. Me están ayudando a la verificación, entonces me están configurando varias cosas”, se defendió Panini.