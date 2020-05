Karla Souza informa que está embarazada de su segundo hijo

A dos años de haber dado a luz a su primogénita Gianna, la actriz y Marshall Trenkmann esperan su segundo hijo.

La estrella de ‘How Get Away With Murder’ anunció su embarazo con una tierna foto junto a su hija, a quien sostiene en brazos y se ve su ya abultado vientre.

La actriz mexicana comentó que continuará con su canal de YouTube, a través del cual enseña el idioma inglés: “Los que ya vieron el primer módulo de Unleashed ya sabe, pero construir este curso también ha coincidido con mi embarazo. Abrirme a una forma tan profunda al crear vida ha sido un regalo, y me siento honrada de seguir compartiendo, creciendo y liberando con ustedes en este curso durante las siguientes 4 semanas”.

Karla vive en Estados Unidos, donde ha formado una familia y sigue avanzando en su carrera como actriz.