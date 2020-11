Kate Hudson admite que es una madre “muy estricta”

La actriz dice que es muy rígida en las reglas que establece, y no hay espacio para la negociación.

Kate Hudson recientemente compartió sus puntos de vista únicos y severos sobre la crianza de los hijos durante una discusión reciente, y admitió que ella “no tolera” una serie de comportamientos.

La nominada al Oscar comenzó llamándose a sí misma “una madre estricta” y explicó cómo su enfoque de crianza “fue una sorpresa para toda mi familia cuando me convertí en madre”.

La actriz habló extensamente sobre las reglas de su casa durante una entrevista con la revista People. “En lo que soy estricta, es que hay ciertas reglas que establezco. No negocio con mis hijos sobre ciertas cosas”.

“Y de lo que me di cuenta de eso es que cuando estableces ese estándar en tu hogar, no terminas en negociaciones largas. Cuando digo que no, está hecho”.

Hudson también agregó: “Aún puedes ser una persona muy disciplinada, pero necesitas ese apoyo adicional. No se trata solo de la comida, se trata de cómo vivimos. Es cómo elegimos vivir todos los días, sintonizarnos y tratar de averigua qué es lo que necesitamos “.

Hudson también admitió que cree que los padres “deben crear límites razonables y trazar algunas líneas en la arena para que los niños puedan probarlas”.

“Y eso, creo, es una parte importante de su desarrollo. Hasta dónde pueden impulsar algo. Y cómo usted, como padre, lo maneja es una gran parte del crecimiento”.

Sin embargo, ella admite que es “muy, muy estricta con los modales. No tolera la mentira. Las mentiras pequeñas o las grandes”.

Sin embargo, eso no quiere decir que se comporte de manera tiránica cuando se trata de emociones, “Cuando se trata de sus sentimientos o emociones … soy muy abierta. Le doy a mis hijos mucho espacio para cometer errores”.

Antes de concluir, hizo notar que “hay demasiados juicios en el mundo. Todos necesitamos tener una mente abierta y sentirnos bien con lo que estamos haciendo y dejar que otras personas vivan de la forma en que quieren vivir”.