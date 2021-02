Kate Hudson habla con franqueza de sus aventuras pasadas

La actriz habló de la atracción que siempre ha tenido hacia los músicos a lo largo de su vida.

Kate Hudson se sentó recientemente para una charla franca y reveló lo que hay detrás de su atracción por los músicos, pero “no su estilo de vida”.

La fascinación de la cantante por los músicos está profundamente arraigada en su historial de citas, tanto que comparte un hijo con cada uno de sus ex, Chris Robinson, Matt Bellamy y Danny Fujikawa.

Hudson habló sobre sus pensamientos durante su entrevista con la revista InStyle e incluso fue citada diciendo: “Me gustaría decir que se sienten atraídos por mí”.

“Me atraen los músicos, punto. Desde afuera, sí, lo entiendo. ‘Oh, me gusta una estrella de rock’ o lo que sea. Pero eso no es realmente lo que es. La razón por la que me conecto tan profundamente con los músicos … es porque todos nos conectamos con la música de una manera que no tienes que explicar. Simplemente lo sientes y es algo que amas “.

Cerca del final, sin embargo, dejó en claro que no tiene ningún deseo de sumergirse en el estilo de vida de los músicos porque “el estilo de vida no es algo de lo que uno debe enamorarse”.