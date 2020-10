Kate Middleton estuvo detrás de la ruptura del príncipe Harry y su novia Cressida Bonas

El príncipe Harry mantuvo un romance intermitente con la joven sudafricana, y se dice que quedó asustada con vida de Kate Middleton.

Según los informes, la primera gira real del príncipe William y Kate Middleton a Australia y Nueva Zelanda con su hijo de ocho meses, el príncipe George, había “asustado” a la entonces novia del príncipe Harry, Cressida Bonas.

Según informes de The Mirror, citando el libro Battle of Brothers del experto real Robert Lacey, la primera gira real de Kate Middleton y el príncipe William a Nueva Zelanda y Australia con su hijo, el príncipe George en 2014, había ‘asustado’ a Cressida porque no quería esa vida para sus hijos.

Según el informe, hubo un gran interés en la primera gira de la pareja real con su hijo de ocho meses, se dijo que la entonces novia de Harry estaba “completamente asustada” después de ver la cobertura televisiva de William y Kate.

El libro afirmaba que Cressida Bonas le había explicado con pesar a Harry que no era la forma en que ella querría disfrutar de su hijo de ocho meses.

La autora dice además en Battle of Brothers: “Una actriz en ascenso, Cressida no disfrutó de los comentarios críticos que podía escuchar a la gente hacer a sus espaldas cuando caminaba por la calle en Londres; sentía que la fama de su relación la ponía en evidencia “.

El informe dice que Kate Middleton y su hijo, el príncipe George, habían convencido a Cressida Bonas de romper con el príncipe Harry.

El príncipe Harry, que se casó con Meghan Markle en 2018 y comparte un hijo, conoció a Cressida en 2012 y la pareja tuvo una relación intermitente hasta 2014.