Kate Middleton pidió al príncipe Harry que “no apresurara” su relación con Meghan Markle

Tanto William como Kate aconsejaron a Harry que se tomara las cosas con calma, lo que provocó una “grieta” entre ellos.

Antes de que el príncipe Harry conociera a Meghan Markle, él, el Príncipe William y Kate Middleton eran un trío unido y que se llevaba de maravilla.

El trío asistía regularmente a compromisos reales juntos, y la cercanía de Harry con su hermano y su cuñada era evidente, según publica la revista PEOPLE.

Ahora, un nuevo libro afirma que Kate Middleton advirtió al Príncipe Harry que no apresurara su relación con Meghan.

Los periodistas de investigación Dylan Howard y Andy Tillett afirman en “Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split With the House of Windsor”, que tanto William como Kate aconsejaron a Harry que se tomara las cosas con calma y no se apresurara a casarse.

Los autores del libro afirman que Harry no estaba contento con el consejo y esto plantó las semillas de la eventual grieta que vería la renuncia del duque y la duquesa de Sussex como miembros de la familia real británica en 2020.

“Las grietas que eventualmente se abrieron en la familia real después de la llegada de Meghan, podrían haberse evitado si Harry pudiera empatizar y tomar las preocupaciones de su hermano en el espíritu al que estaban destinados”, escriben.

Relativo al consejo de Kate, escriben: “Ella le recordó gentilmente que él estaba saliendo con alguien con una vida, un pasado y una carrera completamente diferentes y que tomaría tiempo, cuidado y atención para que se integraran”.

Según los informes, Harry y Meghan se conocieron en una cita a ciegas en 2016, se comprometieron en 2017 y se casaron en 2018.

Ahora que la pareja se mudó a los Estados Unidos de manera permanentemente con su hijo Archie, y la relación entre William y Harry está más fracturada que nunca.

“No se fueron en buenos términos de ninguna manera, pero ambos están aliviados de que haya terminado”, dijo un amigo de la familia a la revista.

El libro, que ya está disponible, también afirma que el Príncipe Harry está luchando por adaptarse a su nueva vida en Los Ángeles, y los autores afirman que Harry se siente “torturado en secreto” por su decisión de abandonar a la familia real, particularmente durante la crisis del coronavirus y después de que el príncipe Carlos, de 71 años, dio positivo al virus en marzo.