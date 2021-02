Katherine Heigl habla sobre cómo abordó el racismo con sus hijas

La actriz habló de sus secretos para poder hablar de racismo con sus hijas adoptadas.

Katherine Heigl, se sentó recientemente para una charla franca y habló sobre sus secretos para abordar con tacto el racismo con sus hijas.

La estrella reveló esto durante su entrevista con la revista People y admitió cómo crecer con una hermana coreana hizo que nunca cuestionara la “ingenuidad” de adoptar a dos niños que no eran blancos.

Ella explicó: “Esa ha sido una conversación muy complicada y muchas veces agitada para mi esposo Josh Kelley y para mí. Por todas las razones obvias, Josh y yo sentimos que habíamos vivido en una burbuja muy ligera toda nuestra vida. Ni siquiera sabes que lo eres porque es el mundo que te rodea “.

“Incluso creo que cuando las chicas llegaron a nuestras vidas, no asumí que todos se sentían como yo, pero asumí que la mayoría sí, que la mayoría no veía la raza y el color. No sabía cómo tener esto conversación con mis hijas “.

Llegó a un punto en el que “no sabía cómo” decirle a mis hijas: “Eres una hija divina de Dios. Eres valiosa. Eres importante, valiosa, hermosa e inteligente, pero habrá algunas personas a las que no les agrades simplemente por el color de tu piel o la forma de tus ojos “.

“No sabía cómo hacer eso sin sentir que estaba destruyendo una parte de su alma. Así que esperé y recé. Vivimos en nuestra burbuja de montaña [en su casa de campo en Utah] lejos de toda la intensidad de la ciudad, así que pude esperar y orar ”.

Heigl tiene tres hijos. Dos niñas adoptadas; Naleigh, nacida en Corea, y la niña afroamericana Addey. El 20 de diciembre de 2016, la actriz dio a luz a Joshua Bishop Kelley, Jr., siendo el primer hijo biológico.