Katie Price sufre por mandar a su hijo con autismo a la universidad

El hijo de Price, Harvey, tiene 18 años y aun no ha conseguido ser una persona independiente.

La modelo y personalidad de televisión Katie Price, enfrenta una situación familiar compleja, ya que su hijo Harvey, quien padece autismo, deberá mudarse a una universidad residencial, donde le impartirán toda la atención que necesita, estudiar, conseguir un empleo y hasta ejercitarse.

“Me rompe el corazón. No quiero que piense que me estoy deshaciendo de él”, dijo Price a The Sun, preocupada de que Harvey aun no sea una persona independiente.

“Cuando lo conoces lo suficientemente bien, sabes qué desencadena sus reacciones de ira y manías, así que puedes convencerlo de que no lo haga y calmarlo”, señaló.

“Cuando vaya a la universidad, aprenderá a ser adulto. Ahora dice: ‘Mami, no soy un niño, soy un hombre’”, apunta la celebridad.

Ella reconoce que es momento de abrir sus alas para que aprenda a manejarse por sí mismo, ya que actualmente siempre corre a su primer llamado.

“Estoy tratando de que él se acostumbre a que yo no esté allí todo el tiempo. Pero me llama con su iPad y dice: ‘Mamá, te necesito’, y yo corro hacia él… Tenemos un vínculo increíble. No sé cómo reaccionará Harvey o cómo se sentirá cuando no pueda llegar a él. Es demasiado doloroso pensar en ello”.