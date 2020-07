Katy Perry aclara si Jennifer Aniston será la madrina de su hija

La cantante aclaró que tanto ella como Orlando son amigos de Jennifer, y que ese es un rumor divertido.

Katy Perry está dejando las cosas claras cuando se trata de que si ella y su prometido, Orlando Bloom, han elegido a Jennifer Aniston para ser la madrina de su hija, según publica Entertainment Tonight.

La cantante embarazada de 35 años apareció recientemente en el programa de radio Kyle and Jackie O de KIIS1065, y se le preguntó sobre el rumor. Si bien dijo que ella y Bloom, de 43 años, eran amigos de Aniston, de 51 años, compartió que este rumor en particular no es cierto, y que en realidad a todos les divierte.

“Nos envió un mensaje de texto porque somos amigables con ella y Orlando es uno de sus buenos amigos”, señaló Perry. “Y pensamos, ‘Wow, este es un rumor salvaje'”.

“Dios sabe que se ha dicho todo sobre ella”, continuó sobre Aniston. “Pero supongo que es un rumor divertido. Pero no, no tenemos idea de dónde vino”.

Perry también dio una actualización del embarazo, compartiendo que está en el punto donde “todo está hinchado”. Aún así, dijo que se ha mantenido ocupada mientras estaba en cuarentena durante la pandemia de coronavirus.

“Soy una mujer muy activa … y durante este tiempo de COVID, y francamente una revolución estadounidense, también he estado sacando canciones y dirigiéndome a sacar un disco”, dijo. “Estoy trabajando muy duro. La única bendición es que no tengo que viajar extremadamente”.

“Me gusta no ver pasar las manecillas del tiempo”, agregó. “Me gusta ser madre en movimiento”.