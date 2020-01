Katy Perry no quiere sentir dolor para escribir sus canciones

En una amplia entrevista dada para Vogue India, la cantante habla sobre meditación y trabajo mental.

La cantante pop internacional Katy Perry dice que quiere involucrarse en empresas ambientales y quiere influir en las buenas personas para que se postulen para un cargo.

“A los 35 años, marqué muchas casillas de mi lista y ahora tengo el desafío de tener nuevos sueños. Quiero involucrarme en empresas ambientales, quiero volver a la escuela (la psicología y la filosofía serán sus asignaturas preferidas), y quiero influir en las buenas personas para que se postulen para un cargo “, dijo Perry.

Perry habló sobre su vida personal y profesional en una entrevista a Vogue India, para la edición de enero.

“Llevo 12 años en el ojo público y he cometido muchos errores. Soy humano y todavía quiero intentarlo. No quiero ser derrotada o convertirme en una solitaria. Quiero vivir la vida Y hacer eso significa que ocasionalmente puedes tropezar, pero no se trata de cómo te caes, sino de cómo te levantas ”, agregó.

Su viaje en el mundo del espectáculo ha estado lleno de altibajos.

“He ido a terapia, he pasado por el Proceso de Hoffman, he hecho medicina de plantas…. Y tengo un compañero que también se trata de encontrar un equilibrio: Orlando (Orlando Bloom), quien está en un viaje espiritual propio. Es un ancla que me sostiene, y es muy real. Ella no es la fan número uno de Katy Perry, pero es la fan número uno de Katheryn Hudson”, dijo.

La cantante tenía los labios apretados sobre los detalles de su boda, pero dijo que quiere una gran familia.

La creadora de éxitos también dijo que encontró la cura para el jet lag.

“Meditación trascendental”, dijo, y agregó: “Hay tantas formas diferentes de meditación que he hecho, pero nada reemplaza a la Meditación trascendental. Me cambió la vida”.

“He realizado mucho trabajo mental, espiritual y emocional en los últimos años. La mentira más grande que nos han contado como artistas es que tenemos que sufrir para crear. No quiero tener dolor emocional toda mi vida para escribir canciones ”, explicó.