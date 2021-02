Katy Perry odiaba a Orlando Bloom hablando de Miranda Kerr

A la cantante no le gustaba que su novio hablara de la madre de su hijo de 10 años.

Aunque la cantante Katy Perry, ganadora del premio Grammy, siente amor por el hijo de 10 años de Orlando Bloom, Flynn, no le gusta tanto que Bloom hable de su ex.

La cantante habló durante una aparición en Jimmy Kimmel Live y durante la conversación se le citó diciendo con respecto a su relación con Bloom y su reciente maternidad: “Es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Tengo familia y apoyo, y tengo una increíble prometido que ha hecho esto antes, tya iene un hijo de 10 años “.

Katy no guarda rencor hacia Kerr y, aunque nunca estuvo interesada en recibir el informe completo, una vez que cedió, valió la pena. “Así que, por mucho que pensara, ‘No necesito escuchar todas esas historias’, en realidad me ayudaron. Son como, ‘Oh, has tenido una carrera con esto. Ya sabes cómo para hacer esto ‘. Ha sido increíble, increíble, y estamos tan enamorados y muy agradecidos “.