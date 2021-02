Priyanka Chopra explica la razón por la que eligió cambiar su apellido

La actriz adoptó el apellido de Nick Jonas después de que se casó con él.

Priyanka Chopra se sentó recientemente para explicar la verdadera razón por la que eligió adoptar el apellido de Nick Jonas después del matrimonio.

Ella habló de esto al inaugurar el lanzamiento de sus memorias con el podcast Chicks In The Office de Barstool Sports.

Según JustJared Chopra explicó: “La primera vez que lo vi, pensé, ‘Oh, oh está bien, ese es mi nombre ahora'”. Sus únicas intenciones eran honrar las tradiciones de su familia ya que “Heredé un hermoso nombre y espero estar a la altura de su legado”.

Durante el transcurso de su entrevista, Chopra también compartió su esperanza para el futuro y explicó que su objetivo es ver un futuro en el que las mujeres nunca consideren cambiar su nombre o que sus maridos tomen el suyo.

“Y nos va a gustar tal vez dentro de 50 años, serán chicos que también tomarán nuestros nombres, o simplemente no cambiarán nuestros nombres, ya sabes, y eso se normalizará. Pero no creo que yo estuviera en ese lugar cuando me casé, quiero honrar la tradición de mis padres y así fue como sucedió”.