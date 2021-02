Paris Hilton aborda las “violaciones” que sufrió en internado en Utah

La heredera brindó su testimonio ante el tribunal, hablando de los abusos que sufrió en la instalación.

Paris Hilton finalmente se ha presentado para dar su declaración contra el internado de Utah donde fue internada en contra de su voluntad.

La estrella brindó su testimonio ante el tribunal y, según la revista People, se la citó diciendo: “Mi nombre es Paris Hilton, soy una sobreviviente de abuso institucional y hablo hoy en nombre de los cientos de miles de niños que actualmente se encuentran en centros de atención residencial en todo los Estados Unidos.”

“Durante los últimos 20 años, he tenido una pesadilla recurrente en la que dos extraños me secuestraron en medio de la noche, [improperio] y me encerraron en una instalación. Ojalá pudiera decirles que esta pesadilla inquietante fue solo una sueño, pero no lo es “.

Antes de concluir, Hilton también agregó: “Fui abusada verbal, mental y físicamente a diario. Me aislaron del mundo exterior y me despojaron de todos mis derechos humanos”.

