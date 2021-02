Katy Perry piensa que haber tenido hijos gemelos era “una locura”

Ahora que es madre de Daisy, la cantante considera que haber tenido dos hijos al mimo tiempo sería “demasiado complicado”.

Katy Perry nunca ocultó su deseo de tener hijos gemelos. Pero ahora la cantante piensa que la idea de tener dos bebés al mismo tiempo ‘es una locura’, sobre todo después de convertirse en la madre de Daisy -con su prometido Orlando Bloom- en agosto del año pasado.

Katy hizo esta revelación después de que los hermanos Liahona y Ammon, que nacieron exactamente con un año de diferencia, audicionaron para American Idol para el episodio del domingo 21 de febrero.

El juez Luke Bryan bromeó sobre su madre: “Eso significa mucho tiempo de recuperación”.

Katy se echó a reír y dijo: “¡No! ¡No hay recuperación! Quería gemelos, y luego tuve un bebé y pensé, wow, esto es una locura”.

Y la cantante de 36 años se mostró horrorizada cuando revelaron que son los mayores de una familia de ocho hijos.

Perry admitió recientemente que tener un bebé “fue la mejor decisión” que había tomado en su vida, y aunque no quería escuchar las experiencias de Orlando con su ex, Miranda Kerr, y su primer hijo Flynn, descubrió que la ayudaría, ya que él ya tuvo un bebé antes.

Ella dijo: “Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Tengo una familia y apoyo, y tengo un prometido increíble que ha hecho esto antes: tiene un hijo de 10 años. Antes pensaba: ‘ No quiero escuchar todas estas historias ‘, pero me ayudaron. Como,’ Oh, has vivido esto. Sabes cómo hacer esto ‘”, explica.