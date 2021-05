Katy Perry siempre tuvo anhelo por el “amor real y verdadero”

La cantante admite que tuvo tropiezos y errores con tal de finalmente encontrar a un “chico bonito”.

La cantante ganadora del premio Grammy Katy Perry se sentó recientemente para conversar en una entrevista y habló con franqueza sobre los secretos de su pasado romántico.

La cantante se mostró sincera durante una entrevista con PopSugar e incluso fue citada diciendo: “Tropecé, me caí, cometí errores. Aprendí de todo eso. Pero yo estaba loca por un chico bonito. Creo que siempre estuve buscando el amor real y el amor verdadero “.

“Perder algo de tiempo para ser emocional con los chicos … Yo diría, ‘No te preocupes, sigue balanceándote, comete errores. No leas los comentarios. No te desplaces hacia abajo en los comentarios y aprende cómo separar la vida real de la vida en Internet. Y entiende que los chicos no maduran hasta los 35 años, al menos “.