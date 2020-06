Katy Perry y Orlando Bloom así elegirán el nombre de su hija

La pareja espera que su primer bebé juntos nazca, para que “les diga” cual será su nombre.

Katy Perry y Orlando Bloom quieren que su hija no nacida les “diga” cuál será su nombre.

Perry y su prometido actualmente esperan su primer hijo juntos, y Katy ha dicho que la pareja tiene algunas “opciones” cuando se trata de nombres de bebés, pero aún no se han decidido por una opción final porque quieren esperar y ver cual le conviene a su bebé cuando nazca

Katy reveló: “Todavía tenemos que decidir específicamente sobre su nombre porque, creo, tenemos opciones y ella nos lo dirá. La miraré y diré: ‘Oh, sí, tú eres ella, tú eres esa.’ “

La cantante de 35 años también dijo que Orlando, que ya tiene un hijo de nueve años Flynn con su ex esposa Miranda Kerr, está “realmente emocionado” de recibir a una niña en el mundo, ya que espera que ella sea una “niña de papá”.

Ella agregó: “Él está realmente emocionado por una niña pequeña. Dicen que las niñas pequeñas son, ya sabes, la niña pequeña de papá, así será, ¡ya veremos!”

Y Katy está igualmente emocionada de convertirse en madre por primera vez, pero dice que también se siente “abrumada” y “ansiosa” a medida que se acerca la fecha de parto.

Hablando en la estación de radio Mix 104.1 el lunes, dijo: “He estado cada emoción bajo el sol. He estado abrumada, he estado ansiosa, he sido feliz, he estado muy contenta, he he estado deprimida. Lo he estado todo. El mundo es solo un momento salvaje y es un momento salvaje para traer vida al mundo”.