Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss vuelven al set de The Matrix 4 en Alemania

Tras la cuarentena que se vivió en el país europeo a causa del Covid-19, las filmaciones se han reanudado.

Los actores Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss han vuelto a trabajar en el set de The Matrix 4 en Alemania, tras la cuarentena que se vivió en el país europeo a causa del Covid-19.

El elenco y el equipo habían estado filmando la esperada secuela de ciencia ficción con la escritora / directora Lana Wachowski en marzo, cuando la pandemia de COVID-19 obligó a detener la producción, pero las cámaras comenzaron a rodar nuevamente esta semana, bajo estrictas normas de seguridad.

Las fotos obtenidas por TMZ muestran a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en Berlín para repetir sus papeles principales como Neo y Trinity, mientras que el recién llegado a la franquicia Neil Patrick Harris también fue visto volver a trabajar.

La noticia del reinicio de la producción surge una semana después de que la fecha de lanzamiento de The Matrix 4 se retrasara desde mayo de 2021 hasta abril de 2022.

Reeves y Moss se unieron para la primera película de The Matrix en 1999, y la siguieron con dos secuelas, The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, que se lanzaron con seis meses de diferencia en 2003.