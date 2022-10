Kelly Osbourne descubrió diabetes gestacional en el tercer trimestre

Kelly Osbourne, quien está embarazada de su primer hijo, reveló en una nueva entrevista con la revista People que le diagnosticaron diabetes gestacional ahora en el tercer trimestre de su embarazo.

La hija de Sharon y Ozzy Osbourne inicialmente pensó que había «hecho algo mal» cuando notó su rápido aumento de peso, fatiga inusual y tobillos hinchados.

Dijo que, aunque no comía mucho, seguía aumentando de peso y señaló que su único deseo era tomarse jugos azucarados.

Ella afirma que después de que le diagnosticaron el problema, que es cuando el cuerpo de una mujer embarazada no puede producir suficiente insulina, ella tuvo que eliminar el azúcar de su dieta y desde que lo hizo ha perdido 5 kilogramos.

Osbourne pasó a llamar a su embarazo el «estímulo» perfecto para hacer un cambio tan drástico:

“Nunca he podido mantener nada al 100% como lo he estado haciendo, eso es porque no lo estoy haciendo por mí… lo estoy haciendo por mi bebé”, justificó, al mismo tiempo que señaló que su embarazo ha sido la experiencia «más dura, extraña y salvaje» de su vida.