Kendall Jenner no presentaba a sus novios en reality show por este motivo

La modelo estaba dispuesta a que se documentaran todos los aspectos de su vida, menos su vida amorosa.

Kendall Jenner tenía una regla importante cuando se trataba de compartir su vida amorosa en Keeping Up With the Kardashians.

Según el productor ejecutivo del programa, Farnaz Farjam, la modelo estaba abierta a la idea de documentar todos los aspectos de su vida diaria, excepto su vida amorosa, por una razón.

Farnaz, mientras hablaba en el podcast de The Daily Dish, compartió que la joven de 25 años no quería ningún novio frente a la cámara hasta que salieran durante al menos un año.

Esto se debió a que Kendall no estaba segura de si la persona estaba interesada en ella o en la popularidad de su familia en el programa.

“Kendall siempre ha tenido esta regla, que sentía que tenía que estar con alguien durante al menos un año antes de permitirle ser parte del programa y en el programa”, explicó.

“Ella no siempre sabe cuáles son las intenciones de la gente. Por eso, mantuvimos su vida personal al margen, solo porque impuso esa regla”.