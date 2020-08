Kendall Jenner y Devin Booker coquetean con intercambio de mensajes

Kendall publicó una impresionante foto en bikini, que inició una serie de coqueteos entre ambos.

Kendall Jenner hizo poco para disminuir los rumores de romance con el basquetbolista Devin Booker, mientras compartían un intercambio coqueto en su última publicación de Instagram.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians, de 24 años, publicó una sorprendente fotografía en bikini en sus stories, algo que sin duda hizo las delicias del jugador de los Phoenix Suns, Devin, de 23 años.

Después de la publicación, Devin escribió debajo ‘Me gustan las fresas’, antes de que Kendall respondiera con una serie adicional de emojis.

Inmediatamente después de sus mensajes, ella luego compartió una increíble foto en bikini a rayas que mostraba su teléfono conectándose a una llamada.

En junio, se vio al dúo subiendo al mismo SUV cuando salían de una cita para cenar en el restaurante Nobu. Antes de esto, supuestamente se embarcaron en un viaje por carretera a Arizona en abril.

Devin Booker fue vinculado sentimentalmente con la modelo por primera vez en abril.

En un viaje por carretera provocó que surgieran las especulaciones románticas después de que ella publicara una serie de imágenes en bikini ardiendo frente a algunas formaciones rocosas impresionantes.

Si bien la superestrella no especificó la ubicación, sí escribió en la leyenda que las fotografías se tomaron “hace unas semanas”.

Cuatro días antes, Booker había publicado un álbum de Instagram que lo mostraba disfrutando de las vistas del Parque Estatal Slide Rock en Arizona.

Después de que Kendall publicó sus nuevas fotos, TMZ señaló que ‘se ven un poco similares en el escenario’ a las que Devin publicó a principios de esta semana.

El galán tiene una casa en Paradise Valley, Arizona, a menos de 200 millas del Slide Rock State Park, pero la puso a la venta este febrero según Los Angeles Times.

El atleta, que asistió a la Universidad de Kentucky , según los informes, ganó US$ 27 millones en 2019.