Kendall Jenner y Devin Booker hacen oficial su romance en Instagram

La pareja ha estado saliendo por cerca de un año, pero hasta ahora el romance era solo un rumor no confirmado.

Kendall Jenner y Devin Booker han hecho oficial su romance en Instagram.

La modelo de 25 años ha estado vinculada sentimentalmente con la estrella de la NBA desde abril del año pasado, y la pareja también fue vista junta en Tahití, donde celebraron el 40 cumpleaños de Kim Kardashian West en octubre.

Kendall y Devin se han mantenido callados sobre el estado de su relación, pero el día de San Valentín, Kendall publicó una linda foto del jugador de los Phoenix Suns abrazándola, en sus historias de Instagram y tenía una gran sonrisa en su rostro.

La belleza de la pasarela también etiquetó a su hombre en la publicación.

Kendall no fue el único miembro del clan Kardashian extendido que eligió hacer oficial su relación en Instagram en las vacaciones románticas.

Scott Disick, quien comparte tres hijos con la ex Kourtney Kardashian, decidió debutar su romance con la modelo Amelia Hamlin.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió una foto de él y Amelia en una cena previa a San Valentín, luciendo sombría mientras miraban a la distancia, escribiendo: “Por qué tan serio”.

Luego agregó una imagen de seguimiento, que lo mostraba a él y a Amelia riéndose juntos, que tituló: “Es broma”.