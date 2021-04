Khloe Kardashian celebra el tercer cumpleaños de su hija True

La estrella de reality show Khloe Kardashian compartió una emocional nota para su hija True Thompson, quien cumplió tres años el lunes.

Compartiendo dulces fotos de True en Instagram, Khloé escribió “Y así … tienes TRES. Feliz cumpleaños mi dulce True !!!! “

“No estoy lista para que tengas 3 años. Casi lloro cada vez que te llamo ‘Baby True’ y me corriges. Dices con la voz más dulce: ‘¡No soy un bebé! ¡Soy una niña grande!’ No estoy preparada para que seas una niña grande, pero debes saber que no importa la edad que tengas, siempre serás mi bebé True”.

“Has cambiado mi vida en más formas de las que jamás podría haber soñado”, dijo además.

“Eres mi mejor amiga. Mi mayor bendición. Mi mundo entero. Verte crecer ha sido uno de mis mayores honores. Ver la vida a través de tus ojos es algo tan especial. Es algo mágico. Apreciaré cada momento que tenga contigo para siempre. Eres cada sueño que he tenido de convertirme en mamá hecho realidad. ¡Gracias por elegirme! Dios, gracias por bendecirme con mi ángel ”, dijo emocionada.

“Feliz cumpleaños mi bebé True”.

Khloe comparte a su hija True con su pareja Tristan Thompson.

