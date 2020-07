Aunque ha negado un romance e incluso el compromiso con el padre de su hija, Khloe no se separa de Tristan.

Khloe Kardashian celebró el 4 de julio con Tristan Thompson y Kourtney Kardashian. Kris Jenner y su novio Corey Gamble también se unieron a la diversión el sábado, según TMZ.

Según una fuente, las estrellas de ‘Keeping Up With the Kardashian’ disfrutaron del feriado nacional en la casa de Tristan, en Los Ángeles. No está claro qué implicaba su celebración del 4 de julio, pero si hay algo que sabemos sobre la famosa familia, es que siempre la pasan bien juntos.

La noticia del fin de semana de Khloe y Tristán llega solo unos días después de que circularan rumores en línea de que los ex estaban saliendo nuevamente. Los rumores que circulaban también sugirieron que los dos estaban comprometidos.

Después de enterarse de lo que se decía, la fundadora de Good American habló en Twitter.

“Espera … ¿qué? Jajaja”, Khloe subtituló su publicación a principios de esta semana, aparentemente abordando los rumores. “Acabo de entrar en línea e incluso yo estoy confundida jajaja”.

Una fuente le dijo a E! News, que no están comprometidos pero que han disfrutado de la compañía del otro durante la cuarentena.

“Khloe parece muy contenta con la situación actual. Él parece comprometido y ha realizado cambios”, dijo la fuente. “Obviamente, Khloe duda y se lo toma con calma. El tiempo que han pasado juntos durante la cuarentena ha sido muy especial y significativo”.