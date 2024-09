Khloe Kardashian da detalles de las fiestas de Diddy, en video antiguo

La empresaria reveló que «mitad de las personas estaban desnudas» en la fiesta, así como la presencia de Justin Bieber y otros famosos…

En un antiguo clip de «Keeping Up with the Kardashians» que ha resurgido en medio del reciente arresto Sean ‘Diddy’ Combs por graves cargos de tráfico sexual, Khloe Kardashian describe su experiencia en una de estas fiestas.

Durante un episodio del reality show, la socialité compartió detalles sobre una de las famosas fiestas de Diddy a la que acababa de asistir a su hermana Kourtney. En el clip, Kourtney le pregunta a Khloe quién estaba con ella ese fin de semana.

“Muchos de mis amigos”, respondió, sin dar más detalles, lo que llevó a Kourtney a enumerar los nombres de varias celebridades: “Diddy, Quincy [Combs], Justin Bieber, French Montana”, dijo, a lo que Khloe confirmó.

Más tarde, en el mismo episodio, las hermanas salieron junto a Khadijah Haqq, amiga de Kourtney, a los bolos. Allí la fiesta volvió a ser el asunto de la conversación.

“Bueno, en esta fiesta, creo que la mitad de la gente estaba desnuda” confesó Khloe.

Kourtney entonces le pregunta a Haqq, quien también había asistido a la fiesta, si ella había conocido a los amigos de su hermana.

“No. Bueno, más o menos”, respondió. Khloé en seguida intervino: “Para. ¡Deja de hablar!”.

Diddy es conocido por organizar «fiestas blancas» anuales, a las que asistían una gran cantidad de estrellas, entre ellas las hermanas Khloe y Kim Kardashian, así como Sarah Jessica Parker, Leonardo DiCaprio y más.