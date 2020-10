Khloe Kardashian fue asistente de Nicole Richie

Antes de ser famosa con su reality show familiar, Khloe trabajó para su amiga de infancia Nicole.

Antes de ser estrella de reality show, Khloe Kardashian trabajó como asistente de la famosa diseñadora y personalidad de televisión Nicole Richie.

Khloé conoció a Nicole a través de su hermana Kim, quien trabajaba como asistente de Paris Hilton, quien es amiga íntima de Richie. No duró mucho tiempo, porque luego se creó el reality ‘Keeping Up With The Kardashians’, llegando a ser el mayor éxito del canal E!.

En ‘Emergency Contact’ Khloé comentó: “Habíamos ido a la escuela juntas y era una de mis mejores amigas cuando éramos muy pequeñas, y estábamos muy unidas. Cuando Nicole [Richie] empezó a grabar ‘Simple Life’ (reality protagonizado junto con Paris Hilton), necesitaba algo de ayuda y yo estaba buscando un empleo”.

En 2007 inició ‘Keeping Up With The Kardashians’, y nadie imaginó el éxito que lograría: “Nos dijeron que solo era para rellenar la programación, que no nos confiáramos porque nadie creía que fuera a durar, así que solo pensábamos en divertirnos”.