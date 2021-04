Khloe Kardashian habla de su amor por las “mejillas regordetas”

La socialite cuenta que de niña se burlaban de sus mejillas, pero ahora las ama.

La estrella de reality show dijo a la revista People: “Es muy divertido. Cuanto mayor me hago, más me dicen todos que me parezco más a mi madre. No me di cuenta de lo mucho que ella y yo tenemos exactamente las mismas mejillas. ¡Realmente mejillas grandes! Cuando sonreímos, tenemos estas bolas grandes. Toda mi vida todos se burlaron de mí por tener estas mejillas regordetas”.

“A medida que envejeces, te quedas más delgado. Todo el mundo dice: ‘¿Son reales tus mejillas? La gente paga por esas mejillas’. Siempre me dije eso cuando era niña. Yo estaba como, ‘¿Por qué la gente pagaría por estas mejillas grandes? ‘ Pero ahora las amo “.

Concluyó diciendo: “Mi mamá tiene un rostro tan hermoso y yo digo, ‘Oh, Dios mío’. Me encanta cuando mi mamá y yo sonreímos. Veo tantas fotos incluso en mi Instagram que nos vemos iguales. No sé cómo llamarlas, pero es como estas bolas en nuestras mejillas cuando sonreímos. Yo creo que es tan lindo. Me encanta”.