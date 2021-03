Khloe Kardashian no quiere más negatividad en su vida

La socialité afirmó esta semana que planea usar sus plataformas de redes sociales para difundir positividad.

Khloe Kardashian afirmó esta semana en su Instagram que no quiere negatividad en su vida y planea usar sus plataformas de redes sociales para difundir positividad.

La estrella de 36 años se centra en difundir mensajes edificantes en sus cuentas de Instagram y ha dicho que hace un esfuerzo consciente por no contribuir a nada negativo en la aplicación porque cree que la gente ya tiene ‘demasiada negatividad al alcance de la mano’.

“Creo que en el mundo en este momento, tenemos demasiada negatividad al alcance de la mano. Igual de negatividad, hay positividad, pero no la resaltamos tanto como lo hacemos con lo negativo”, comentó, agregando que ver la ‘cantidad de mensajes’ que recibe su contenido le demuestra que las personas ‘sí necesitan’ más energía positiva en sus vidas.

“Por mucho que necesite un pequeño impulso en mi día, supongo que uno de los 133 millones de seguidores que tengo podría querer ver lo mismo que yo quiero ver. Es algo tan simple (…) No creo que tenga un inconveniente, así que me imagino por qué no seguir intentando tener un poco más de positividad. Y me ayuda a pasar mis días. A veces solo publico cosas porque me hablaron, pero eso no significa que esté pasando por eso. Eso no significa que actualmente se encuentre en esa etapa de su vida. Pero todavía sé lo que es edificante, positivo y feliz”, justifica.