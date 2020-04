Khloe Kardashian paga cuentas de comida de adultos mayores

La socialité ha estado visitando varias tiendas de comestibles de su área, cubriendo las facturas por comida de los adultos mayores.

Khloe Kardashian está cubriendo el costo de los comestibles para los compradores de edad avanzada y los asistentes de varias tiendas en California.

Según TMZ, la estrella de Keeping Up with the Kardashians ha estado visitando varias tiendas de comestibles Trader Joe’s y Ralphs en su área local en California, para pagar los alimentos de los compradores mayores de edad.

Como las tiendas abren temprano para permitir que las personas mayores entren primero y compren, Khloe ha estado disponible para cubrir varias facturas.

La publicación informó que también compró tarjetas de regalo de la tienda para más de 200 empleados en varios lugares que visitó, para ayudarlos a alimentar a sus familias, por proporcionar servicios clave en medio de la crisis de salud pública.

Khloe no es la única hermana de Kardashian que retribuye: Kylie Jenner ha realizado una donación de US$1 millón a organizaciones que ayudan contra la pandemia, así como donaciones de desinfectante de manos de su imperio de cosméticos, mientras que la empresa de fajas de Kim Kardashian, Skims, también hizo una donación de US$1 millón.