Khloe Kardashian rinde homenaje a su hija en su cumpleaños

True Thompson cumplió dos años, con una fiesta en la que solo estuvo la festejada y sus papás, Khloe Kardashian y Tristan Thompson.

Khloe Kardashian ha rendido homenaje al “amor de su vida”, True.

La estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ elogió a su hija de dos años, que tiene con su ex pareja Tristan Thompson, cuando cumplió dos años el domingo 12 de abril.

Compartiendo un dulce homenaje de cumpleaños a True en Instagram, escribió: “¡Feliz cumpleaños, mi dulce TuTu! Son todos mis recuerdos inolvidables de los últimos años, los preciosos momentos mágicos del presente y la promesa de un futuro feliz. Tú eres literalmente mi mundo entero! ¡No puedo creer que tengas DOS! ¡Haces que mi vida se complete y no puedo esperar a estar siempre contigo! Hasta el final de los tiempos; Te amo mi dulce niña.”

Khloe había revelado que a la fiesta de cumpleaños de su hija solo asistieron ellas dos y su padre Tristan.

Dando una actualización en Instagram, compartió: “La señorita True está a punto de despertarse y estos son todos sus regalos de cumpleaños. Va a enloquecer. Quiero decir, mira esta heladería de la tía Kiki. Es tan querida y mimada , no podríamos pedir nada más. A pesar de que esta fiesta está compuesta por su mami, papi y True, se sentirá amada y adorada. Esto es una locura, está muy malcriada pero es dulce “.