Ana de Armas no creía ser lo suficientemente buena para ser una Bond Girl

La actriz de 31 años interpreta a Paloma en el próximo ‘No Time to Die’, después de que su coprotagonista de ‘Knives Out’, Daniel Craig, la recomendara para el papel, pero Ana admitió que no creía que fuera la persona adecuada para interpretar un papel de Chica Bond al principio.

Ella le dijo a AmericanWay.com: “Las chicas Bond han sido retratadas durante tantos años con un tipo específico de mujer. Lo asocio con algún tipo de perfección y estándares de belleza más allá de lo normal. Cosas que no coinciden conmigo. Me sorprendió cuando el director me llamó para decirme ‘El personaje aún no está escrito pero queremos que lo hagas’ “.

Y Ana admitió que también le preocupaba que su papel fuera una parte estereotipado y no un personaje completo.

Ella explicó: “Por lo general, estas mujeres [chicas Bond], necesitan ser rescatadas. O mueren. O son malvadas. Necesitaba leer ese guión. Y tomó un poco, pero me enviaron las escenas. Es importante, porque quería aportar algo más a la historia. Finalmente, el personaje me convenció”.