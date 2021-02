Khloe Kardashian tiene como prioridad tener otro hijo con Tristan Thompson

La ex pareja quiere darle un hermanito a su hija True, quien tiene dos años.

Khloe Kardashian y Tristan Thompson han decidido dar a los fanáticos otra actualización sobre sus planes para tener un bebé no. 2.

Las noticias sobre sus planes llegaron a través de una fuente cercana a la revista People y, según los informes, “Khloé y Tristan todavía quieren darle un hermanito a True. Es una gran prioridad para ambos. Realmente quieren que funcione”.

“Khloé pasa la mayor parte de su tiempo en Los Ángeles mientras Tristan trabaja en Boston. Khloé disfruta visitar Boston, pero no quiere vivir allí. Tristan entiende que ella quiere estar con su familia. A True le encanta jugar con todos sus primos y es más feliz en Los Ángeles con ellos “.

En un adelanto de la última temporada de la familia en Keeping Up With The Kardashians, Khloe mencionó sus planes familiares una vez más y explicó: “Kim , cada vez que publico un video de True, ella me envía mensajes directos y dice, ‘No puede jugar sola toda su vida’ “, dice Khloé en el clip. “En mi cabeza, cuando iba a tener hijos, nunca imaginé tener un hijo único”.